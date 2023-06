Orlen Wisła Płock z Pucharem Polski!

Oba zespoły przystąpiły do meczu finałowego dwa tygodnie po tym, jak spotkały się w ostatnim meczu superligi. Kielczanie wygrali 27:24 i obronili tytuł mistrza Polski. Mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg, a jeszcze więcej emocji, już pozasportowych, było po końcowym gwizdku - płocczanie nie mogli zgodzić się z decyzjami arbitrów, wysyłali oświadczenia, kielczanie odpowiadali tym samym, zarzucając rywalom, że deprecjonują ich sukces. Dolewanie oliwy do ognia tylko rozgrzewało atmosferę przed kolejną "świętą wojną".

Kielczanie przystąpili do meczu bez swojego trenera Tałanta Dujszebajewa. To konsekwencja czerwonej kartki, jaką ujrzał szkoleniowiec mistrza kraju w trakcie półfinałowego pojedynku Pucharu Polski z płocczanami w... 2021 roku. Po tym spotkaniu na Dujszebajewa została nałożona kara sześciu meczów dyskwalifikacji, ale tylko w tych rozgrywkach. Były selekcjoner reprezentacji Polski z trybun oglądał finałowe starcie, a zastąpił go asystent Krzysztof Lijewski.

Mecz lepiej zaczęli kielczanie, którzy postawili twardą obronę. Rywale mieli spore kłopoty z wypracowaniem sobie pozycji rzutowej, pierwszego gola zdobyli po upływie sześciu minut. Zawodnicy Barlinek Industrii lepiej radzili sobie w ataku, a po bramce z rzutu karnego Arkadiusza Moryty wygrywali 8:5.

Przy stanie 9:7 dla mistrza Polski awarii uległ zegar i nastąpiła blisko 10-minutowa przerwa, która najwyraźniej wybiła z rytmu zespół z Kielc. Płocczanie odzyskali skuteczni]ość, Dmitrij Żytnikow z Siergiejem Kosorotowem dali swojej drużynie prowadzenie 11:10. W ostatnich sekundach pierwszej połowy drugi z Rosjan trafił z rzutu wolnego, a w tej akcji poważnie ucierpiał Arciom Karalek, który został zniesiony z parkietu z pomocą swoich kolegów.

To nie był jednak koniec kłopotów kielczan. Los Karalka podzielił Michał Olejniczak, który także doznał poważnie wyglądającego urazu. Kilka minut później po raz trzeci karę dwóch minut i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Miguel Sanchez-Migallon.

Tymczasem na boisku trwała zacięta walka cios za cios. Przewaga płocczan oscylowała wokół jednej-dwóch bramek. Sporo było efektownych akcji z obu stron, ale sprawa wyniku pozostawała otwarta do ostatnich minut.

Na trzy minuty przed końcem Tin Lucin wykorzystał rzut karny i Wisła prowadziła 28:25. Igor Karacic popełnił faul w ataku, a potem Chorwat znów nie pomylił się z siedmiu metrów i podopieczni trenera Xaviera Sabate mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

MVP finału został Kosorotow, dla którego był to ostatni mecz w barwach Wisły. Od nowego sezonu będzie bronił barw Telekomu Veszprem.

Kielczan czeka jeszcze udział w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, który odbędzie się za dwa tygodnie w Kolonii.

Orlen Wisła Płock - Barlinek Industria Kielce 30:25 (13:11)

Orlen Wisła Płock: Marcel Jastrzębski, Ignacio Biosca – Michał Daszek 3, Tin Lucin 3, Tomas Piroch 2, Marcel Sroczyk, Abel Serdio 2, Leon Susnija 1, Gergo Fazekas, Przemysław Krajewski 1, Mirsad Terzic, Dawid Dawydzik 1, Lovro Mihic 3, Niko Mindeghia, Dmitry Żytnikow 5, Siergiej Kosorotow 9

Barlinek Industria Kielce: Mateusz Kornecki, Andreas Wolff, Nikodem Błażejewski - Miguel Sanchez-Migallon, Michał Olejniczak, Benoit Kounkould, Szymon Sićko 2, Alex Dujshebaev 2, Nicolas Tournat 4, Igor Karacic 5, Arkadiusz Moryto 7, Daniel Dujshebaev, Cezary Surgiel, Tomasz Gębala, Arciom Karalek 1, Dylan Nahi 4

MC, PAP