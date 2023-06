W poprzedniej kolejce "Biała Gwiazda" przegrała na swoim stadionie 1:2 z Zagłębiem Sosnowiec. Strata trzech punktów w tym spotkaniu okazała się brzemienna w skutkach. Krakowianie nie tylko zmarnowali szansę, aby na kolejkę przed końcem rozgrywek wskoczyć na drugie miejsce, które daje bezpośredni awans do ekstraklasy, ale także dali się wyprzedzić Bruk-Betowi Termalice Nieciecza i Puszczy Niepołomice. Szanse na poprawę piątej lokaty w tabeli krakowianie mają niewielkie. Musieliby wygrać w Łęcznej i liczyć na porażkę Ruchu Chorzów z GKS Tychy oraz przynajmniej na remisy Bruk-Betu Termaliki z Arką Gdynia i Puszczy z Chrobrym Głogów.

"Dopóki jest szansa będziemy walczyli o bezpośredni awans. W sobotę chcemy wygrać, bo to też jest szansa, żeby poprawić swoją lokatę przed meczami barażowymi" – podkreślił Sobolewski.

Zespoły z miejsca trzeciego i czwartego pierwsze barażowe spotkania rozegrają na własnym stadionie.

Sobolewski przyznał, że po meczu w Łęcznej powrót do Krakowa będzie jak najszybszy, tak aby już w niedzielę odbyć trening i odnowę biologiczną na swoich obiektach.

W spotkaniu z Zagłębiem zawiodła cała drużyna, sporo krytycznych uwag zebrał także lider zespołu Luis Fernandez.

"Każdemu z nas dostało się po głowie i to zasłużenie, żeby była jasność. Krytyka jest jednym z elementów naszego zawodu, natomiast czy Luisa nam w tym meczu brakowało? Znów powtórzę to co powiedziałem przed chwilą. Tak naprawdę jeśli byśmy dowieźli to 1:0 do końca, to każdy by uważał, że to było - jeśli nie dobre spotkanie - to przyzwoite. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, oddaliśmy 20 strzałów i niestety zawiódł element skuteczności. I tutaj bym się nie skupiał absolutnie na jednej osobie. Zawiedliśmy jako zespół" – uzasadnił Sobolewski.

W sobotnim meczu szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" nie będzie mógł skorzystać pauzującego za kartki stopera Borisa Moltenisa oraz czterech kontuzjowanych zawodników: Alana Urygi, Zdenka Ondraska, Alexa Muli i Bartosza Jarocha. Tylko uraz tego ostatniego to świeża sprawa.

"Bartek już jest po badaniach, a czekają go jeszcze takie dodatkowe kontrolne, żebyśmy przed meczem byli na 100 procent pewni tego co z nim jest. Nie chciałbym gdybać, co byłoby, więc na razie jest tak, że Bartek zostaje, odpoczywa i szykuje się na mecz wtorkowy" – wyjaśnił Sobolewski.

Transmisja meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków o godz. 17:20 w Polsacie Sport Premium 3 i Polsacie Box Go.

KN, PAP