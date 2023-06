O ile przyjezdni zagrają wyłącznie o prestiż, tak miejscowi wciąż marzą o dostaniu się do strefy barażowej. Obecnie bielszczanie znajdują się na ósmej lokacie i do szóstego miejsca tracą dwa punkty. Sytuacja Podbeskidzia jest o tyle trudna, że będąca na tej pozycji Stal Rzeszów gra u siebie ze zdegradowaną Skrą Częstochowa i będzie wyraźnym faworytem do zwycięstwa.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Ostatnia kolejka cudów. Co działo się w poprzednich latach?

Ekipa z południa Polski liczy jednak na "sobotę cudów" i ewentualną porażkę Stali, ale również Arki Gdynia, która przedziela oba zespoły. Piłkarze z Trójmiasta zmierzą się w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką.

Podbeskidziu nie pozostaje nic innego jak wygrać swój mecz i mieć nadzieję na szczęśliwy obrót wydarzeń. Rzeszowianie już jakiś czas temu zapewnili sobie ligowy byt i mogą jeszcze powalczyć o poprawę swojej sytuacji w tabeli.

W pierwszym meczu obu drużyn padł remis 2:2.

Relacja i wynik na żywo meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Apklan Resovia Rzeszów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport