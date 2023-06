W meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi Puszcza Niepołomice zmierzy się z Chrobrym Głogów. Gospodarze wciąż liczą się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Transmisja meczu Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów w Polsacie Sport Premium 5 i na Polsat Box Go.

To będzie gorąca sobota w Niepołomicach! Puszcza zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i w dalszym ciągu ma szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Podopieczni Tomasza Tułacza zgromadzili 58 punktów i tracą zaledwie jedno "oczko" do wicelidera, czyli chorzowskiego Ruchu. Co więcej, drużyna jest w gazie na finiszu rozgrywek i ma za sobą serię siedmiu spotkań bez porażki.

Chrobry zajmuje natomiast bezpieczne miejsce w środku stawki. Drużyna nie poniosła porażki w żadnym z czterech ostatnich spotkań i przed ostatnią kolejką 1 ligi plasuje się na 10. pozycji. Piłkarze z Głogowa w niedzielę mogą z optymizmem podejść do rywalizacji z Puszczą, mając w pamięci pierwsze starcie tych ekip w tym sezonie. Wówczas ekipa z Dolnego Śląska odniosła skromne zwycięstwo 1:0.

Transmisja meczu Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:30.

HS, Polsat Sport