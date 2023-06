Ruch Chorzów zmierzy się z GKS-em Tychy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Fortuna 1 Ligi. Jeśli chorzowianie wygrają w Gliwicach, to będą świętowali awans do PKO BP Ekstraklasy. Relacja i wynik na żywo z meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy od 17:30 na Polsatsport.pl.

Ruch Chorzów mógł świętować awans już w poprzedni weekend, ale uległ w derbowym meczu GKS-owi Katowice 1:2. Wygraną zapewnił GieKSie w 90. minucie Dominik Kościelniak.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Kto skomentuje mecze ostatniej kolejki?

- Nam się wydawało, że będzie przyjemnie, a GKS zdeterminowany i zmobilizowany kompletem publiczności popsuł nam plany. Im wyszedł ten mecz w całości. Nam dwadzieścia minut. Po strzeleniu wyrównującej bramki pojawiło się w głowie, że remis jest dobry i to nas zgubiło. Trzeba grać o zwycięstwo do końca. Jak się zaczyna kalkulować, to się człowiek gubi - mówił po meczu trener Ruchu Jarosław Skrobacz.

Dlatego w ostatniej kolejce chorzowianie nie będą kalkulowali. Jeśli wygrają z GKS-em Tychy, to wrócą w szeregi Ekstraklasy. Ewentualny remis może zrzucić Niebieskich do strefy barażowej.

Rywalem Ruchu w ostatniej kolejce będzie GKS Tychy - jedna z drużyn, która nie walczy już o nic w tym sezonie. Tyszanie nie mają szans na baraże, a nad strefą spadkową mają bezpieczną przewagę. W poprzedniej serii spotkań zremisowali bezbramkowo ze Stalą Rzeszów. Czy tym razem zatrzymają kolejnego beniaminką i uniemożliwią świętowanie awansu w Gliwicach?

Relacja i wynik na żywo z meczu Ruch Chorzów - GKS Tychy od 17:30 na Polsatsport.pl. Transmisja w Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport Premium 1.

psl, Polsat Sport