Wieczysta Kraków znalazła się w trudnym położeniu. Do końca sezonu pozostały jej tylko trzy kolejki, tymczasem strata do lidera wynosi cztery punkty. Co z awansem na poziom centralny? Relacja i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Czarni Połaniec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.