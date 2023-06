Już w sobotę 3 czerwca odbędzie się gala KSW Colosseum 2! W walce wieczoru na PGE Narodowym Mamed Khalidov (36-8-2, 16 KO, 16 SUB) zmierzy się ze Scottem Askhamem (19-5, 12 KO, 2 SUB). Relacja i wyniki na żywo gali KSW Colosseum 2 na Polsatsport.pl.

Warto przypomnieć, że KSW już kiedyś zorganizowało galę na PGE Narodowym. Pierwszy raz polska federacja zawitała na stadion w stolicy Polski w maju 2017 roku. Należy zaznaczyć, że podczas tamtej gali w klatce mogliśmy zobaczyć zawodników, którzy będą walczyć także podczas sobotniego wydarzenia. Wtedy Mamed Khalidov (36-8-2, 16 KO, 16 SUB) w walce wieczoru pokonał Borysa Mańkowskiego, natomiast Mariusz Pudzianowski (17-8-1NC, 12 KO) sięgnął po zwycięstwo w pojedynku z Tyberiuszem Kowalczykiem.

Teraz oponentem Khalidova będzie Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 SUB). To będzie już trzecie starcie tych dwóch zawodników. W pierwszej walce lepszy okazał się Anglik. W rewanżu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Khalidov, który znokautował przeciwnika. Jak zakończy się zbliżający się pojedynek?

Podczas gali KSW Colosseum 2 dojdzie także do dwóch walk mistrzowskich. Marian Ziółkowski (25-8-1-1NC, 6 KO, 13 SUB) i Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 SUB) powalczą o pas mistrzowski w kategorii lekkiej, natomiast stawką pojedynku Paweł Pawlak (21-4-1, 10 KO, 3 SUB) - Tomasz Romanowski (18-8-1NC, 7 KO, 1 SUB) będzie mistrzostwo w kategorii średniej.

Do klatki podczas sobotniej gali wejdzie także Pudzianowski. Rękawice skrzyżuje z nim Artur Szpilka. To będzie druga walka byłego pretendenta do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie zawodowym w federacji KSW.

Karta walk KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym

kategoria średnia: Mamed Khalidov (36-8-2, 16 KO, 16 SUB) - Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 SUB)

kategoria lekka: Marian Ziółkowski (25-8-1-1NC, 6 KO, 13 SUB) - Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 SUB) - o pas mistrzowski

kategoria ciężka: Mariusz Pudzianowski (17-8-1NC, 12 KO) - Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

kategoria średnia: Paweł Pawlak (21-4-1, 10 KO, 3 SUB) - Tomasz Romanowski (18-8-1NC, 7 KO, 1 SUB) - o pas mistrzowski

kategoria ciężka: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) - Bogdan Stoica (debiut)

kategoria średnia: Michał Materla (32-9, 12 KO, 13 SUB) - Radosław Paczuski (5-1, 4 KO)

kategoria lekka: Roman Szymański (17-6, 4 KO, 4 SUB) - Valeriu Mircea (28-8-1, 12 KO, 12 SUB)

kategoria piórkowa: Daniel Rutkowski (15-3-1NC, 7 KO, 1 SUB) - Adam Soldajew (7-1, 4 KO, 1 SUB)

kategoria lekka: Maziej Kazieczko (9-2, 6 KO) - Leo Brichta (10-3-1NC, 5 KO, 4 SUB)

kategoria ciężka: Krzysztof Głowacki (1-0, 1 KO) pokonał Patryka Tołkaczewskiego (0-1) przez nokaut w pierwszej rundzie.

limit umowny do 74 kg: Mariusz Joniak (11-4, 1 KO, 8 SUB) pokonał Sebastiana Romanowskiego (14-11-1, 4 KO, 2 SUB) większościową decyzją sędziów (29-28, 29-27, 28-28).

AA, Polsat Sport