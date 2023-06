Łukasz Jurkowski w Hall of Fame KSW

Łukasz Jurkowski dołączył do "Hall of Fame" organizacji KSW.

Decyzję ogłoszono już 13 maja, lecz na PGE Narodowym popularny komentator otrzymał pełen pakiet gratulacji. Jurkowski to zwycięzca pierwszego turnieju KSW, który jest związany z MMA od długiego czasu.



Zobacz także: Wyniki gali KSW Colosseum 2

Choć w 2011 roku zakończył karierę, to wrócił do klatki po sześciu latach na PGE Narodowym, kiedy to wypunktował Rameau Thierry'ego Sokoudjou. Następnie przegrał jeszcze z Martinem Zawadą, pokonał Stjepana Bekavaca oraz padł po ciosach Mariusza Pudzianowskiego.

W swojej karierze wygrał 17 pojedynków, a 12 przegrał.



Aktualnie Jurkowski jest komentatorem Polsatu Sport oraz współprowadzącym magazynu "Koloseum".

jb, Polsat Sport