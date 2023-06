Przed sobotnimi spotkaniami o bezpośredni awans walczyły cztery drużyny: Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków oraz Puszcza Niepołomice. W najlepszej sytuacji byli ci pierwsi, gdyż byli zależni tylko od siebie. Wygrana zapewniłaby im drugie miejsce w tabeli awans wraz z ŁKS.

Zobacz także: Fortuna 1 Liga: Skróty meczów 34. kolejki



I to im się udało, choć długo męczyli się z GKS Tychy. W 63. minucie bramkę zdobył Daniel Szczepan. To było jedyne trafienie w tym spotkaniu, co oznacza, że to właśnie Ruch razem z ŁKS awansował do PKO BP Ekstraklasy.



W barażach zagrają Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Puszcza Niepołomice oraz Stal Rzeszów. Krakowianie pewnie ograli Górnika Łęczna 3:0. Z kolei niecieczanie przez jakiś czas byli nawet na miejscu premiowanym bezpośrednim awansem. Ostatecznie jednak nawet pokonanie Arki Gdynia nie dało im drugiej pozycji. Z kolei Puszcza dość niespodziewanie przegrała u siebie z Chrobrym Głogów.



Stal zdołała natomiast obronić szóste miejsce w tabeli dzięki pokonaniu zdegradowanej wcześniej Skry Częstochowa. To oznacza, że pary barażowe wyglądają następująco:





Bruk-Bet Termalica Nieciecza (3) - Stal Rzeszów (6)

Wisła Kraków (4) - Puszcza Niepołomice (5)



Swój mecz wygrał też ŁKS, który już wcześniej zagwarantował sobie pierwsze miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Jedynego gola w meczu z Odrą Opole strzelił Pirulo.

Do 2 Ligi spadły Skra Częstochowa, Chojniczanka Chojnice oraz Sandecja Nowy Sącz.

Wyniki 34. kolejki Fortuna 1 Ligi:

ŁKS Łódź - Odra Opole 1:0 (1:0)

Ruch Chorzów - GKS Tychy 1:0 (0:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia 2:1 (1:0)

Puszcza Niepołomice - Chrobry Głogów 0:1 (0:0)

Górnik Łęczna - Wisła Kraków 0:3 (0:2)

Stal Rzeszów - Skra Częstochowa 2:1 (0:1)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Apklan Resovia Rzeszów 4:3 (1:3)

Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice 3:3 (2:1)

Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz 1:1 (0:1)

jb, Polsat Sport