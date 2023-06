Tragedia w Ukrainie. Nie żyje 22-letni piłkarz polskiego klubu

Z Ukrainy napłynęły informacje o śmierci Mykoły Żydkowa. 22-latek bronił barw polskiego klubu LKS Węgrzcanka Węgrzyce Wielkie. Drużyna zamieściła w swoich mediach społecznościowych przejmujący komunikat.

Jak czytamy, Żydkow wyruszył do ojczyzny w listopadzie zeszłego roku. Przez ostatnie miesiące był członkiem Sił Zbrojnych Ukrainy, które bronią kraj przed rosyjską agresją.

2 czerwca 22-letni piłkarz zginął w trakcie walk. "Był bardzo miłym, grzecznym i pomocnym chłopakiem, nie było osoby która go znała i nie czułaby do Niego sympatii. Gdy wychodził na boisko, walczył do ostatnich sił, by dać, swojej drużynie zwycięstwo i gdy przyszło do walki o wolność swojego kraju poświęcił to co może mieć człowiek w tak młodym wieku - poświęcił własne życie" - napisano na stronie klubu.

Żydkow mieszkał w Polsce od 2018 roku. Do LKS Węgrzcanki Węgrzyce Wielkie dołączył dwa lata później.

JŻ, Polsat Sport