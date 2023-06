Już w sobotę w Czechach zobaczymy kolejną odsłonę żużlowych emocji! Po Grand Prix Polski, które odbyło się na PGE Narodowym kibice Biało-Czerwonych nie mieli wielu powodów do zadowolenia - Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce, ale Janowski i Dudek zajęli znacznie dalsze 10. i 16. pozycje. Triumfował wówczas Fredrik Lindgren, który tym samym dzieli fotel lidera ze wspomnianym Zmarzlikiem.

To oznacza, że Zmarzlik w Czechach będzie walczył o samodzielne liderowanie w tabeli. O poprawę swojej sytuacji powalczą za to pozostali Polacy. W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach Dudek ma na koncie tylko siedem punktów i zajmuje 14. lokatę. Janowski, który w poprzedniej edycji GP był trzeci, teraz jest 12. i do podium traci 18 "oczek".

Sobotnie zawody będą w sumie 29. o randze GP na czeskiej Markecie. Pierwszy turniej odbył się w 1997 roku; wówczas wygrał Amerykanin Greg Hancock, a trzeci był Tomasz Gollob.

Relacja i wyniki na żywo Grand Prix Czech od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.