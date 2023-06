Coraz bliżej czołówki! Ważny awans siatkarskiej reprezentacji Polski

Cztery mecze, cztery zwycięstwa to bilans polskich siatkarek po pierwszym tygodniu zmagań w Lidze Narodów siatkarek. Znakomita dyspozycja podopiecznych trenera Stefano Lavariniego przełożyła się na awans w rankingu FIVB.

Biało-czerwone podczas turnieju w Antalyi pokonały 3:2 Kanadę, 3:1 Włochy, 3:0 Tajlandię oraz 3:0 Serbię. Takie wyniki spowodowały znaczący dopływ punktów do rankingu FIVB. Jest on niezwykle istotny, ponieważ w przypadku niepowodzenia w kwalifikacjach olimpijskich, paszporty do Paryża będą przyznawane właśnie na podstawie rankingu.





Polki otrzymały 2.66 pkt za wygraną z Kanadą, 14.19 pkt za pokonanie Italii, 7.14 pkt za Tajlandię oraz 15.13 pkt za ogranie Serbii. To pozwoliło awansować o dwie pozycje – z miejsca dziesiątego na ósme. To najwyższa lokata reprezentacji siatkarek w rankingu FIVB od 2011 roku.

Ranking FIVB (stan na 4 czerwca):

1. Brazylia – 378.94 pkt

2. USA – 368.00 pkt

3. Chiny – 359.54 pkt

4. Serbia – 358.35 pkt

5. Włochy – 357.87 pkt

6. Turcja – 327.13 pkt

7. Japonia – 316.84 pkt

8. Polska – 291.25 pkt

9. Rosja – 277.59 pkt

10. Dominikana – 260.93 pkt.

