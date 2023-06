Sensacyjny. Tym słowem można opisać przebieg pierwszego spotkania finałowego Energa Basket Ligi. Debiutant w walce o złoto, drużyna King Szczecin, pokonała na wyjeździe 89:78 drużynę Śląska Wrocław. Transmisja drugiego meczu finałowe meczu Śląsk Wrocław - King Szczecin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przed startem pierwszego meczu finałowego koszykarze King Szczecin mogli mieć obawy. Po pierwsze, mecz finałowy był ich debiutem na tym poziomie rozgrywek. Dodatkowo na niekorzyść gości działał fakt, że na trybunach Hali Stulecia zasiadło blisko 6. tysięcy kibiców drużyny z Wrocławia. Głośny doping miał ponieść Śląsk do łatwego zwycięstwa. Tak się jednak nie stało.

Goście od początku grali bez żadnej presji. Napędzani kolejnym udanymi akcjami, zawodnicy zespołu King Szczecin nawet przez chwilę nie przypominali drużyny, która po raz pierwszy w historii znalazła się w finale. Do zwycięstwa gości poprowadził niezawodny duet Tony Meier (24 punkt) i George Hamilton (16). Nawet 19 oczek zdobytych przez Justina Bibbsa nie pomogły Śląskowi zbliżyć się do remisu. Gospodarze przegrali 78:89 i w rewanżu nie mają już miejsca na margines błędu. Rywalizacja o mistrzostwo Polski trwa do czterech zwycięstw.

- Do naszej porażki przyczyniły się niewystarczająca liczba zbiórek i zbyt "miękka" gra. Musimy przeanalizować błędy i wrócić mocniejsi na drugi finał - powiedział po porażce trener Śląska, Ertuğrul Erdoğan.

Transmisja meczu Śląsk Wrocław - King Szczecin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

K.P, Polsat Sport