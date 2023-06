Piskorska w ostatnich zawodach GP w sezonie 2022/23 zwyciężyła we wszystkich konkurencjach z jej udziałem. 20-letnia pływaczka, specjalizująca się w stylu grzbietowym, triumfowała w nim na 50, 100 i 200 metrów.

- Od dwóch miesięcy startuję praktycznie co tydzień lub dwa. Dlatego ten start i wynik, jak na ten etap sezonu, bardzo mnie cieszy. Jestem dumna z siebie i trenera. Teraz myślę już o przygotowaniach do dużych imprez. Pora trochę potrenować. Najbliższe starty to już mistrzostwa świata. Po zakończeniu Grand Prix będzie okres treningowy i czekamy na Fukuokę - przyznała Piskorska, którą latem oprócz startu w MŚ czeka rywalizacja m.in. na Uniwersjadzie.

Zawodniczka AZS UMCS Lublin w klasyfikacji końcowej finałowych zawodów w Łodzi wyprzedziła Paulinę Pedę (AZS AWF Katowice) i Julię Maik (Włókniarz 1925 Kalisz).

W klasyfikacji generalnej Grand Prix uwzględniającej trzy najlepsze wyniki spośród wszystkich startów w cyklu, pierwsze miejsce zajęły ex aequo Piskorska i Peda. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została Dominka Sztandera (Juvenia Wrocław).

Wśród mężczyzn najlepsze rezultaty na łódzkiej pływalni osiągnął 18-letni Chmielewski. Zawodnik Muszelki Warszawa był najszybszy w pięciu konkurencjach: 400 i 800 m st. dowolnym, 400 m st. zmiennym, 200 m motylkiem i 1500 m st. dowolnym. Zajął też trzecie miejsce w wyścigu na 200 m st. dowolnym.

Dwa kolejne miejsca na podium w końcowej klasyfikacji finałowej imprezy zajęli zawodnicy AZS AWF Katowice – Jakub Majerski i Mateusz Chowaniec.

W klasyfikacji generalnej GP pierwsze miejsce zajął 18-letni Masiuk, przed Chmielewskim i Janem Kałusowskim (Trójka Łódź).

Na 50-metrowym basenie w akademickim kompleksie Zatoka Sportu od piątku rywalizowało blisko 400 zawodników z 69 klubów.

Dla reprezentantów kraju był to jeden ze sprawdzianów przed najważniejszymi imprezami sezonu letniego – mistrzostwami świata w Fukuoce (23-30 lipca) i Uniwersjadą w Chengdu (1-7 sierpnia).

