Kajetanowicz i Szczepaniak walczą o kolejne podium w klasyfikacji sezonowej Rajdowych Mistrzostw Świata. Sardynia była dla nich dopiero drugim startem w roku, po marcowym Rajdzie Meksyku, w którym również wygrali w WRC2 Challenger i zajęli czwarte miejsce w WRC2. Na Sardynii załoga ORLEN Rally Team zadebiutowała w nowej Škodzie Fabii RS Rally2, którą krok po kroku poznawała w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Szybka i przede wszystkim bezbłędna jazda pozwoliła na kolejny triumf w WRC2 Challenger, a także trzeci stopień podium w WRC2!

– Jesteśmy na mecie jakże trudnego Rajdu Sardynii, rozgrywanego w bardzo ciężkich warunkach pogodowych. Myślę, że jak na debiut w tym samochodzie, poszło bardzo dobrze. Coraz lepiej się czułem za kierownicą, nawet w tych nieprzewidywalnych warunkach. Zajmujemy pierwsze miejsce w klasyfikacji Challenger, czyli wśród załóg niefabrycznych, i trzecie miejsce w całym WRC2 - w jednym z najliczniej obsadzonych rajdów w tym sezonie. Trzecie miejsce na około czterdzieści załóg to fantastyczny wynik. Dziękuję całemu zespołowi ORLEN Rally Team, który włożył bardzo dużo wysiłku w to, żebyśmy mogli skoncentrować się i wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafimy. Niemniej, jest jeszcze sporo do zrobienia – podsumował Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Kajetanowicz objął prowadzenie w tabeli sezonowej WRC2 Challenger, zrównując się z Nikołajem Griazinem. O kolejne punkty powalczy podczas Rajdu Safari, który rozegrany zostanie już w dniach 21-25 czerwca. Kierowca ORLEN Rally Team ma dobre wspomnienia z niezwykle trudnej, afrykańskiej rundy: wygrywał tu przed rokiem w WRC2, zajmując wysokie dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – PKN ORLEN, a także partner techniczny Delphi Technologies, Pirelli, ATC CARGO S.A., marka PLATINUM ORLEN OIL, marka QUAZAR LOTOS OIL oraz SJS S.A.

Rajd Sardynii 2023, nieoficjalna klasyfikacja WRC2:

1. Mikkelsen/Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) 3:49:34,7 s

2. Suninen/Markkula (Hyundai i20 N Rally2) +2:15,6 s

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +3:12,8 s

4. Rossel/Dunand (Citroën C3 Rally2) +3:20,2 s

5. Marczyk/Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +6:00,5 s

6. Cais/Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +7:16,1 s

7. Munster/Louka (Ford Fiesta Rally2) +7:50,7 s

8. Joona/Shemeikka (Škoda Fabia RS Rally2) +8:56,6 s

9. Prokop/Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) +10:34,2 s

