Przed ostatnią kolejką Lewandowski wyprzedzał Karima Benzemę z Realu Madryt o pięć trafień. Było więc niemal pewne, że Polak utrzyma pozycję lidera w klasyfikacji strzelców. Tak też się stało. Ostatecznie "Lewy" w meczu z Celtą Vigo (1:2) gola nie strzelił i zakończył sezon ligowy z 23. trafieniami.

Drugie miejsce zajął wcześniej wspomniany Benzema (19 goli), a miejsce na podium uzupełnił Joselu z Espanyolu (16 bramek).

Dla Lewandowskiego był to pierwszy sezon w barwach Barcelony, do której trafił latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Łącznie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 46. spotkań. Zdobył w nich 33 bramki i zaliczył osiem asyst. Tym samym przyczynił się do wywalczenia przez "Blaugranę" mistrzostwa Hiszpanii.

jb, Polsat Sport