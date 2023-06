Sensacja w PGE Ekstralidze żużlowej! To wydawało się niemożliwe

Rewanżowy mecz ekstraligi pomiędzy GKM a Motorem zakończył się prawdziwą sensacją. Gospodarze nie dość, że pokonali znacznie bardziej utytułowany zespół z Lublina, to jeszcze, co przed spotkaniem wydawało się niemożliwe, odrobili straty z pierwszego pojedynku i zdobyli punkt bonusowy. Wynik dwumeczu to bowiem 91:89 dla grudziądzan.