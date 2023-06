Przez lata kibice Juventusu przyzwyczajeni byli do tego, że w ostatniej kolejce Serie A, ich zespół odbierał puchar za mistrzostwo kraju. W tym roku, "Stara Dama" walczy o prawo do gry w Lidze Europy i potrzebuje do tego zwycięstwa nad Udinese. Relacja i wynik na żywo meczu Udinese - Juventus na Polsatsport.pl.