Skandal w międzynarodowych rozgrywkach! Finalista zrezygnuje z gry?

Szykuje się gigantyczny skandal w międzynarodowych rozgrywkach. Drużyna, która zakwalifikowała się do finału, straszy, że... nie przystąpi do rywalizacji!

Dyrekcja Ligi Adriatyckiej ABA, koszykarskiej ligi regionalnej, w której rywalizują zespoły z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Serbii, Macedonii Północnej oraz Słowenii, ogłosiła terminy meczów wielkiego finału rozgrywek. Crvena zvezda Meridianbet Belgrad czeka jeszcze na rywala, ponieważ w serii do dwóch zwycięstw w drugim półfinale Partizan Mozart Bet Belgrad remisuje po dwóch starciach z Cedevitą Olimpiją Lublana 1-1. Decydujące starcie odbędzie się we wtorek (6 czerwca).

Daty meczów finałowych Ligi Adriatyckiej ustalono na 12, 14 i 17 czerwca. Rywalizacja o złoto toczyć się tam jednak będzie do trzech zwycięstw, więc możliwe jest, że mistrza wyłoni dopiero piąte spotkanie. Czwarty i piąty mecz zaplanowano na 19 i 22 czerwca. I właśnie to nie podoba się działaczom Crvenej zvezdy. Klub z Belgradu zaapelował o zmianę terminów, ponieważ te pokrywają się z rywalizacją w finale mistrzostw Serbii, w których również "Czerwono-Biali". Działacze straszą, że w skrajnym przypadku... nie przystąpią do meczów w Lidze Adriatyckiej!

"Po ogłoszeniu haniebnych, naszym zdaniem, terminów meczów finałowych Ligi Adriatyckiej ABA, informujemy, że KK Crvena zvezda nie zagra w finale. Klub podtrzymuje swoją wcześniejszą decyzję i zapowiada, iż nie zamierza występować w ABA do czasu rozstrzygnięcia walki o mistrzostwo Serbii. Już kilka dni temu mówiliśmy, że każda próba szefów ABA, która obniżałaby wartość krajowego mistrzostwa, będzie przez nas uznana za prowokację. Dzięki terminom, które nakładają się na finały mistrzostw Serbii (12-22 czerwca), Liga Adriatycka ABA pokazała, że jest pod wpływem jednego klubu i ludzi, którzy chcą zabrać nam tytuł przy zielonym stoliku. Informujemy, że jeśli zrezygnujemy z finałowej rywalizacji, a tytuł zostanie automatycznie przyznany drugiemu z finalistów, będziemy dochodzić naszych praw na drodze sądowej. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na szefach Ligi Adriatyckiej. Może dojść do tego, że będzie to koniec tych rozgrywek" - czytamy w oświadczeniu klubu.

W finale mistrzostw Serbii Crvena zvezda zmierzy się ze zwycięzcą pary KK Mega MIS - FMP Meridian.

RI, Polsat Sport