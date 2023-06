Śmiertelny wypadek w trakcie zawodów w Niemczech

W niedzielę doszło do śmiertelnego wypadku podczas zawodów Ironman w Hamburgu. Motocykl, z którego je filmowano, zderzył się z kolarzem. Kierowca motocykla zmarł, operator kamery i jeden z zawodników zostali poważnie ranni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – informuje portal dziennika "Bild". Zawodów nie przerwano.

Miejsce wypadku jest punktem zwrotnym w wyścigu, dlatego uczestnicy i pojazdy ekipy wymijały się tam. Tylko dziewięciu zawodników przejechało wcześniej, dlatego kontynuowali wyścig" – dowiedział się "Bild".

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Karim Benzema odchodzi z Realu Madryt!

"Rozważano skrócenie wyścigu lub jego przerwanie. Jednak wyścig na razie trwa, trasa Ironmana nie została skrócona. Podczas drugiego okrążenia części kolarskiej zawodnicy musieli zejść przed miejscem wypadku i przeprowadzić rower przez groblę, by stamtąd kontynuować wyścig" – ustalił "Bild".

Nadal nie wiadomo, czy zawody będą kontynuowane. Są one częścią klasyfikacji mistrzostw Europy, a także do późniejszych mistrzostw świata. "Ostateczna decyzja o ewentualnym odwołaniu wyścigu nie należy do organizatorów w Hamburgu, ale w USA, gdzie mieści się siedziba World Triathlon Corporation" – podkreślił "Bild".

K.P, PAP