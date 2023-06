Znamy drugiego beniaminka Fortuna 1 Ligi. Motor Lublin zagra w barażach

W ostatniej kolejce wszystkie mecze rozpoczęły się o tej samej porze. Pierwszy gwizdek dziewięciu spotkań wybrzmiał o godzinie 18:00, aby żaden z zespołów nie był uprzywilejowany, znając wyniki starć rywali.

Bez żadnej presji do rywalizacji przystępowała Polonia Warszawa, która już dwa tygodnie temu zapewniła sobie awans do Fortuna 1 Ligi. W zupełnie innej sytuacji był natomiast Motor Lublin, który mierzył się na wyjeździe z "Czarnymi Koszulami". Zespół zajmował szóste miejsce i musiał spoglądać przez ramię na to, co robi Wisła Puławy. Ta z kolei pokonała rezerwy Lecha Poznań i dopisała do swojego dorobku trzy punkty. To oznaczało, że lublinianie musieli co najmniej zremisować w Warszawie, aby nie wypaść z pierwszej szóstki. Swój cel osiągnęli, strzelając wyrównującego gola w 90. minucie.

Ostatnia kolejka przyniosła natomiast roszadę, jeśli chodzi o drugą pozycję w tabeli. Przed jej rozpoczęciem za plecami Polonii plasowała się Kotwica Kołobrzeg. Ekipa z północy kraju podzieliła się jednak punktami z Pogonią Siedlce, co w połączeniu ze zwycięstwem Znicza Pruszków nad Hutnikiem Warszawa sprawiło, że to "Żółto-Czerwoni" wywalczyli bezpośredni awans do Fortuna 1 Ligi.

W dolnych rejonach tabeli była tylko jedna niewiadoma. Trzech spadkowiczów było już znanych - to Garbarnia Kraków, Siarka Tarnobrzeg i Śląsk Wrocław II. O uniknięcie degradacji walczyły natomiast: Zagłębie Lubin II, Górnik Polkowice i Radunia Stężyca. Ostatecznie - po porażce z Garbarnią - z ligą pożegnali się polkowiczanie.

II Liga: Kto awansował do Fortuna 1 Ligi?

Bezpośredni awans wywalczyły dwie drużyny. To Polonia Warszawa i Znicz Pruszków.

II Liga: Kto zagra w barażach o Fortuna 1 Ligę?

W barażach zagrają Kotwica Kołobrzeg, Stomil Olsztyn, Wisła Puławy i Motor Lublin.

II Liga: Kto spadł do III Ligi?

Z poziomem centralnym pożegnały się cztery drużyny. To: Garbarnia Kraków, Siarka Tarnobrzeg, Śląsk Wrocław II i Górnik Polkowice.

II Liga: Kiedy baraże o Fortuna 1 Ligę?

W barażach zagrają zespoły z miejsc 3-6. Kotwica Kołobrzeg zmierzy się w półfinale z Motorem Lublin, a Stomil Olsztyn - z Wisłą Puławy. Zwycięzcy zmierzą się ze sobą w finale.

Stomil Olsztyn - Wisła Puławy 7 czerwca, 17:45

Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin 7 czerwca, 20:30

Finał 11 czerwca, 15:30

JŻ, Polsat Sport