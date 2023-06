Do Bundesligi bezpośrednio awansują zawsze dwa zespoły. W tym sezonie były to Heidenhem i Darmstadt. Trzeci zespół w tabeli 2. Bundesligi dostaję szansę powalczyć w barażu z trzecim od końca zespołem w Bundeslidze. Dzięki temu ekipa Hamburger SV ma możliwość, by udowodnić, że jest godna występowania na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Pierwsze spotkanie tego barażu potoczyło się po myśli zespołu walczącego o utrzymanie. Piłkarze VfB Stuttgart 1 czerwca 2023 roku wygrali na swoim boisku 3:0. Na listę strzelców w tamtym starciu wpisali się Konstantinos Mavropanos, Josha Vagnoman oraz Serhou Guirassy.

Warto zaznaczyć, że gospodarzem zbliżającego się meczu będzie Hamburger SV. Czy starająca się o awans drużyna będzie w stanie zaprezentować się lepiej niż w pierwszym spotkaniu?

Relacja i wynik na żywo meczu Hamburger SV - VfB Stuttgart na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

AA, Polsat Sport