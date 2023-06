Iga Świątek - Coco Gauff to ćwierćfinał tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Kto awansuje do najlepszej czwórki? Faworytką jest liderka światowego rankingu. Kiedy jest mecz Iga Świątek - Coco Gauff? O której godzinie mecz Iga Świątek - Coco GaufF?

Świątek jak na razie idzie jak burza. Nie dość, że w czterech dotychczasowych spotkaniach nie straciła seta, to łącznie przegrała... dziewięć gemów. Aż cztery partie z sześciu pełnych wygrała do zera. O jej sile przekonały się Cristina Bucsa, Claire Liu, Xinyu Wang oraz Łesia Curenko. Ta ostatnia skreczowała przy stanie 1:5.



Z kolei Gauff przegrała już jednego seta, ale mogło to zadziałać na nią pozytywnie. Była to pierwsza partia spotkania przeciwko Mirrze Andriejewej. W dwóćh kolejnych Amerykanka wygrała dwukrotnie 6:1. W poprzedniej rundzie rozprawiła się za to z Anną Karoliną Schmiedlovą.

Będzie to siódme starcie między Polką a Amerykanką. Do tej pory Świątek wygrała wszystkie spotkania bez straty seta. Obie zawodniczki spotkały się m.in. finale French Open 2022.

Roland Garros: Iga Świątek - Coco Gauff. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny spotkania. Kiedy to zrobią, pojawi się ona w tekście.

jb, Polsat Sport