To druga największa arena w kompleksie im. Rolanda Garrosa. O 11.00 rozstawiona z numerem 14. Brazylijka Beatriz Haddad Maia zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo, a po nich na kort wyjdą Duńczyk Holger Rune (nr 6.) i Argentyńczyk Francisco Cerundolo (nr 23.). Następnie pojawią się Świątek i Curenko.



Z zajmującą 66. miejsce w rankingu WTA Curenko Polka ma bilans meczów 2-0. Wygrała z nią 6:2, 6:0 w pierwszej rundzie ubiegłorocznego French Open oraz niespełna trzy tygodnie temu w Rzymie również 6:2, 6:0.

W trzeciej rundzie Ukrainka gładko wygrała z Kanadyjką Biancą Andreescu 6:1, 6:1, a wcześniej była lepsza od rozstawionej z numerem 13. Czeszki Barbory Krejcikovej (6:2, 6:4) oraz od Amerykanki Lauren Davis, która skreczowała.

Curenko po raz drugi w karierze dotarła do 1/8 finału French Open. Poprzednio miało to miejsce w 2018 roku. W wielkoszlemowym ćwierćfinale udało jej się wystąpić jedynie w US Open 2018.

W Paryżu Świątek broni tytułu wywalczonego rok temu. W stolicy Francji najlepsza była także w 2020 roku. Na otwarcie tegorocznej edycji wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:0, a w 2. rundzie w takim samym stosunku pokonała Amerykankę Claire Liu. W 3. natomiast nie dała szans Chince Xinyu Wang, wygrywając 6:0, 6:0.

Relacja na żywo z meczu Świątek - Curenko na Polsatsport.pl! Początek ok. 16:00.