Tak będą wyglądały medale na Igrzyskach Europejskich. Za nami oficjalna prezentacja

Kruszec, z którego wykonano krążki pochodzi z recyklingu. Medale nawiązują do polskiej historii, ale i tradycji regionu. Zostały zaprojektowane przez markę Beller we współpracy z Klaudią Gołaszczyk.

Symboliką medali są ptaki i liczba 3. Ptak nawiązuje nie tylko do godła Polski, ale również Krakowa – gospodarza imprezy. Symbolika orła zawiera w sobie także najważniejsze założenia wartości olimpijskich – siły, nadziei, przywództwa, zwycięstwa, inspiracji i odwagi. Nawiązanie do gołębia odnosi się z kolei do ponadczasowych idei pokoju i szacunku.

Prezentujemy medale Igrzysk Europejskich 😍



Powstały z wykorzystaniem procesów rafinacji i recyklingu.



A wzorem nawiązują do polskiej historii i tradycji regionu.

Umieszczone na awersie medalu ptaki nawiązują także do stada. Symbolizują równość, przyjaźń i zaufanie. Przywołują także na myśl struktury misternych haftów i nitki w zdobieniach strojów ludowych. Haft koronkowy kojarzy się z Małopolską i Koniakowem – polską stolicą tradycyjnego rzemiosła.

Nie zabrakło także symboliki sportowej – bieżni, torów i mety. Sześć ramion każdej gwiazdy nawiązuje do sześcioramiennej rozety góralskiej "kwiatu życia" – symbolu ochronnego, przynoszącego pomyślność´ i chroniącego od nieszczęść´.

W projekcie gwiazdy symbolicznie rozbrzmiewa również hasło przewodnie igrzysk "We are unity" (Jesteśmy jednością). Jej ramiona przeplatają się i łączą ze sobą. Wieniec olimpijski, do którego stylistycznie nawiązuje medal, to tradycyjny symbol chwały, sławy, triumfu i zwycięstwa.

Prezentacja medali odbyła się w Kopalni Soli Wieliczka, w komorze im. Stanisława Staszica na głębokości 125 metrów. Najpierw przekazano tam kaganek z Ogniem Pokoju, który został rozpalony 3 kwietnia w Rzymie, a następnie przywieziony przez prezydenta Andrzeja Dudę do Polski. Obecnie trwa jego podróż po kraju od Bałtyku do Tatr. 21 czerwca Ogień Pokoju pojawi się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk.

Kaganek z ogniem ustawiono w środku rzeźby z soli prezentującej logo oraz maskotki igrzysk - Smoka Krakuska i Salamandrę Sandrę. Autorem rzeźby jest górnik Jan Banaś.

Obecny w Wieliczce minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podkreślił, że w igrzyskach wezmą udział najlepsi sportowcy Europy.

- Przed nami święto nie tylko sportu, ale i całego kraju. Mamy okazję zaprezentować się jako kraj bezpieczny, stabilny i zdolny organizować sportowe widowiska na najwyższym światowym poziomie. Dziękuję dziś wszystkim osobom, które do tego doprowadziły, a dużo musieliśmy wspólnie przeżyć, by do tego momentu doszło. Przed nami świetlana przyszłość i perspektywa organizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów – powiedział.

Trzecia edycja Igrzysk Europejskich odbędzie się między 21 czerwca a 2 lipca 2023 roku. Rywalizacja toczyć się będzie w 29 dyscyplinach, a w dużej części z nich sportowcy walczyć mają o kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

W Krakowie i innych miastach południowej Polski wystartować ma ponad siedem tysięcy zawodników. Stolica Małopolski będzie głównym ośrodkiem igrzysk, jednak zawody rozgrywane będą również w Bielsku-Białej, Chorzowie, Krynicy-Zdroju, Kryspinowie, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Targu, Oświęcimiu, Rzeszowie, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem.

JŻ, PAP