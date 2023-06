Znany piłkarz aresztowany za próbę zabójstwa siostry!

O sprawie poinformowało "Le Parisien". Belfodil został aresztowany w niedzielny wieczór w domu swoich rodziców. Okazało się, że do policji wpłynęło zgłoszenie od jego 15-letniej siostry, która oskarżyła go o próbę uduszenia. Funkcjonariusze po przybyciu do miejsca zdarzenia ustalili, że dziewczyna rzeczywiście miała ślady duszenia. Do tego była mocno zadrapana.

Jej stan nie był poważny. Policjanci zatrzymali więc Belfodila i umieścili go w areszcie. Co ciekawe, siostra Belfodila nadal nie złożyła oficjalnej skargi na swojego brata, choć sama zadzwoniła na policję. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze badają temat.

Belfodil jest aktualnie piłkarzem katarskiej Al-Gharafy. W przeszłości występował w takich klubach jak Olympique Lyon, Inter, Parma, Standard Liege, Hoffenheim czy Hertha. Jest 17-krotnym reprezentantem Algierii.

jb, Polsat Sport