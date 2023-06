Znany piłkarz rozstał się z dziewczyną! Przyłapano ją z inną gwiazdą (ZDJĘCIA)

Joao Felix i Margarida Corceiro nie są już parą. Wygląda na to, że modelka związała się z innym sportowcem. Media donoszą o jej związku z Lando Norrisem, kierowcą F1.

Felix i Corceiro spotykali się od wielu lat. W mediach wielokrotnie pojawiały się doniesienia na temat kryzysów w ich związku. Jak się okazało, od kilku miesięcy nie są już parą. Dziennikarze nie mają wątpliwości - aktualnie kobieta spotka się z Norrisem, brytyjskim kierowcą F1.

Portugalski piłkarz w tym sezonie był wypożyczony do Chelsea. Ekipa z Londynu nie wykupi go jednak z Atletico Madryt, więc napastnik - przynajmniej na chwilę - wróci do hiszpańskiej ekipy.

Margarida Corceiro, była dziewczyna Joao Felixa:

