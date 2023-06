Znany trener uhonorowany! Na swoim koncie ma ponad 1000 zwycięstw

76-letni Adelman w trwającej blisko ćwierć wieku karierze trenerskiej, którą zakończył w 2014 roku (wcześniej był zawodnikiem) prowadził pięć zespołów NBA - Portland Trail Blazers (1988-1994), Golden State Warriors (1995-1997), Sacramento Kings (1998-2006), Houston Rockets (2007-2011) i Minnesota Timberwolves (2011-2014). Jest 10. szkoleniowcem w historii pod względem liczby zwycięstw (1042 wygrane - 749 porażek) w sezonie regularnym. W play off jego bilans to 79 wygranych i 78 porażek.

Największe sukcesy to doprowadzenie dwukrotnie Portland do finału NBA. W 1990 roku Trail Blazers walkę o mistrzostwo przegrali z Detroit Pistons, a dwa lata później z Chicago Bulls. W 16 spośród 23 sezonów grał ze swoimi zespołami w play off.

W 2021 r. został wprowadzony do Galerii Sław NBA.

- Kariera trenerska Ricka Adelmana to innowacyjność, uczciwość i doskonałość. Jego drużyny zawsze wykorzystywały swoje mocne strony, a Rick zawsze znajdował subtelne sposoby na odkrywanie na nowo koszykówki NBA. Tak, by pomagać zawodnikom w dalszym rozwoju - powiedział trener Indiana Pacers i prezydent związku NBCA Rick Carlisle.

Poprzednikami Adelmana na liście uhonotowanych szkoleniowców byli: Mike Fratello (2022), Larry Brown (2021), Del Harris (2020), Frank Layden (2019), Doug Moe (2018), Al Attles i Hubie Brown (2017), K.C. Jones i Jerry Sloan (2016), Dick Motta (2015), Bernie Bickerstaff (2014), Bill Fitch (2013), Pat Riley (2012), Lenny Wilkens (2011), Jack Ramsay i Tex Winter (2010) oraz Tom Heinsohn (2009).

- Nie dostałbym tej nagrody bez wielu osób, które pomogły mi w koszykarskiej drodze. Dziękuje szczególnie asystentom, ale i osobom pracującym w klubach. Chcę podziękować również zawodnikom. Ich wysiłek i współpraca sprawiły, że wszystko, co zakładałem było możliwe. Dobrzy koszykarze znacznie ułatwiają pracę trenerowi - powiedział Adelman.

Słynny szkoleniowiec ma następcę, bowiem jego syn David Adelman jest pierwszym asystentem głównego trenera Denver Nuggets Michaela Malone'a. Klub z Denver, w którym jako skaut międzynarodowy pracuje Polak Rafał Juć, walczy w finale NBA (z Miami Heat) o swoje pierwsze mistrzostwo NBA.

AA, PAP