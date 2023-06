Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów to drugi z półfinałowych meczów barażowych o PKO BP Ekstraklasę. Kto wyjdzie z niego zwycięsko i przybliży się do realizacji swojego celu? Transmisja meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.