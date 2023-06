Czy w końcu nadszedł ich czas na triumf? Czyli Manchester City w Lidze Mistrzów 2022/2023

"The Citizens" rozpoczęli rywalizację w bieżącej edycji Ligi Mistrzów w najlepszy możliwy sposób. Podopieczni Pepa Guardioli rozbili na wyjeździe Sevillę aż 4:0, a do siatki trafiali Erling Haaland (dwukrotnie), Phil Foden i Ruben Dias.

Po trzech kolejkach mistrzowie Anglii mieli na swoim koncie komplet punktów. W hitowym starciu pokonali u siebie 2:1 Borussię Dortmund, a następnie nie dali szans Kopenhadze, wygrywając 5:0. Później piłkarze z Manchesteru dość niespodziewanie dwukrotnie stracili punkty, remisując 0:0 z Duńczykami i Borussią. Fazę grupową zakończyli jednak w dobrym stylu, ponownie pokonując Sevillę (3:1).

Jeżeli ktoś po rozgrywkach grupowych miał jakieś wątpliwości, co do siły "Obywateli", teraz z pewnością zostały one rozwiane.

RB Lipsk przegrało z piłkarzami Guardioli w dwumeczu 1:8. Po remisie w pierwszym spotkaniu, w drugim City zaaplikowało drużynie z Bundesligi siedem bramek. Kolejny przedstawiciel ligi niemieckiej - Bayern, już po pierwszym meczu ćwierćfinałowym przegrywał 0:3. U siebie Bawarczykom udało się wywalczyć remis 1:1, który nie zmieniał już absolutnie nic.

W półfinale z Realem Madryt "The Citizens" ponownie udowodnili, że ten sezon może należeć do nich. Po 1:1 na Santiago Bernabeu losy dwumeczu wydawały się otwarte. Gracze z Manchesteru na własnym terenie nie pozostawili jednak złudzeń obrońcom tytułu i po kolejnym 4:0 w tej edycji zameldowali się w finale.

Warto dodać, że snajper City Erling Haaland prowadzi w klasyfikacji strzelców tegorocznej Champions League z dwunastoma trafieniami na koncie.

Wielki finał Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się 10 czerwca na Ataturk Olympic Stadium w Stambule. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 21.00.