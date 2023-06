BM Stal Ostrów Wielkopolski z brązowym medalem EBL

Zespół z Warszawy od początku starał się narzucić swoje tempo. Świetnie spisywał się Kyle Vinales - po jego trójkach goście uciekali na dziewięć punktów. Po pięciu minutach i zagraniu Arica Holmana odrobili straty z pierwszego meczu. W pewnym momencie dzięki trafieniu Geoffreya Groselle’a byli już lepsi o 21 punktów! BM Stal zmniejszyła lekko straty, ale po 10 minutach było 17:33. W drugiej kwarcie ostrowianie krok po kroku zbliżali się do rywali - było to możliwe m. in. dzięki akcjom Nemanji Djurisicia. Legia ciągle prowadziła, ale to już nie wystarczało do zwycięstwa w dwumeczu. Po trójkach Damiana Kuliga i Jakuba Garbacza różnica wynosiła zaledwie trzy punkty! Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, co było niezwykle korzystne dla gospodarzy. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:48.

ZOBACZ TAKŻE: King Szczecin z drugim zwycięstwem w finale EBL! Wrocławianie rozbici

W trzeciej kwarcie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego ponownie powiększał swoje prowadzenie. Dzięki kolejnym zagraniom Dariusza Wyki i Billy’ego Garretta był już lepszy o 11 punktów. Gospodarze nie pozwalali na wiele więcej, a pomagali w tym Jakub Garbacz i Mateusz Zębski. Po 30 minutach było 62:69. Szybkie rzuty Garretta i Holmana na początku kolejnej części gry znowu oznaczały 12 punktów przewagi przyjezdnych. Błyskawicznie zareagowali na to Nemanja Djurisić oraz Ojars Silina, więc sytuacja drużyny trenera Andrzeja Urbana była już opanowana. Co prawda Legia wygrała ostatecznie 88:85, ale to ostrowianie byli lepsi o dziewięć punktów w dwumeczu. To oznacza brązowe medale Energa Basket Ligi dla BM Stali!

MC, plk.pl