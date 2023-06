Jastrzębski Węgiel podjął decyzję w sprawie trenera! Jest oficjalny komunikat

W decydujących o trofeach starciach w Polsce i Europie rywalizowali z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W kraju wygrali rywalizację w PlusLidze w trzech meczach, zaś w finale Ligi Mistrzów w Turynie ulegli 2:3.

ZOBACZ TAKŻE: Z Bundesligi do PlusLigi! Siatkarz wraca do Polski

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo graliśmy naprawdę dobrze w play off PlusLigi. Po 10 dniach przerwy w Turynie bardzo chcieliśmy wygrać, walczyliśmy, ale nie zagraliśmy zbyt dobrze. To było coś zupełnie innego niż liga, w której jest więcej opcji, by coś zmienić. Jeden mecz jest trudny, musisz zagrać bardzo dobrze, by go wygrać, ale wtedy to rywale zrobili mniej błędów i zwyciężyli. To był bardzo emocjonalny mecz, ale najlepszą siatkówkę zaprezentowaliśmy w play off ekstraklasy – mówił Argentyńczyk, podsumowując swój pierwszy roku pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Krótko po finale LM dołączył do reprezentacji swojego kraju, której selekcjonerem jest od pięciu lat. Zdobył z nią brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Wcześniej pracował z reprezentacją Hiszpanii.

- Chcę zostać w Jastrzębskim Węglu na kolejny sezon. To naprawdę wielki klub, świetnie zorganizowany, mający bardzo dobrych zawodników. Chciałbym pracować w ten sam sposób albo lepiej, żeby osiągnąć podobne cele – dodał Argentyńczyk, wybrany na Trenera Sezonu 2022/23 w PlusLidze.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jastrzębski Węgiel (@klubjw)

Rok wcześniej Mendez zastąpił w Jastrzębskim Węglu Włocha Andreę Gardiniego, podpisując wtedy umowę na jeden sezon.

59-letni szkoleniowiec pracował w przeszłości m.in. w brazylijskiej Sadzie Cruzeiro, z która sześć razy świętował zdobycie mistrzostwa kraju.

- Cieszę się bardzo, że trener Mendez zostaje z nami. Osiągnięciami z tego sezonu potwierdził, iż jest wybitnym fachowcem. Perfekcyjnie przygotował zespół na decydującą część, czego dowodem była nasza dominacja w fazie play off PlusLigi. Styl, w jakim nasza drużyna sięgnęła po mistrzostwo kraju, był imponujący. Za nami najlepszy sezon w historii klubu, a trener miał w te sukcesy ogromny wkład – ocenił prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

AA, PAP