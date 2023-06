Koszmarny wypadek! Nie żyje nastoletni piłkarz

No, non si può morire a 18 anni.



Oggi, in seguito a un incidente stradale, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Us Livorno.



Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore.