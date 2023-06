Obie drużyny udały się do Japonii bez swoich największych gwiazd. Wysokie miejsca zajmowane przez Polaków (1) i Francuzów (3) w rankingu FIVB powodują, że obaj selekcjonerzy wykorzystają pierwszy turniej Ligi Narodów do przysłowiowego "przeglądu wojsk". Aż dziesięciu zawodników, których do Nagoi zabrał trener Andrea Giani, występuje na co dzień w rodzimej lidze. Polscy kibice mogą zwrócić szczególną uwagę na obecność we francuskiej kadrze Kevina Tillie z Projektu Warszawa.

Podopieczni Nikoli Grbicia udowodnili już, że w obecnym zestawieniu personalnym również mogą grać naprawdę dobrą siatkówkę. Szczególnie w drugim, wygranym 3:1 sparingu z Japonią Biało-Czerwoni zaprezentowali się z pozytywnej strony. Prym w polskich szeregach na japońskiej ziemi powinien wieść duet doświadczonych już przyjmujących - Artur Szalpuk i Kamil Semeniuk.

W kolejnych spotkaniach rywalami reprezentacji Polski będą Irańczycy, Bułgarzy i Serbowie.

Transmisja meczu Polska - Francja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 11.00.