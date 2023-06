Anna Kiełbasińska czasem 51,29 zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Iberoamericano w Huelvie, zaliczanego do cyklu World Athletic Continental Tour Bronze. Zwyciężyła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser, która wynikiem 49,78 ustanowiła rekord imprezy.

Mistrzyni świata z Dauhy udowodniła, że wraca do wielkiej formy z 2019 roku, gdy ustanowiła rekord Azji i osiągnęła trzeci wynik w historii na 400 m - 48,14. Druga była Miranda Charlene Coetzee z RPA, która uzyskała najlepszy rezultat w karierze - 50,90. Kiełbasińska straciła do niej 0,39 sekundy, ale był to najlepszy występ reprezentantki Polski w sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy lekkoatletyki zawitają do Chorzowa. Wśród nich mistrzowie olimpijscy

W rywalizacji mężczyzn na dystansie jednego okrążenia bieżni najlepsi byli Kolumbijczyk Anthony Jose Zambrano - 45,52 i Hiszpan Inaki Canal - 45,56.

MC, PAP