Sensacyjny transfer reprezentanta Polski? Tego mało kto się spodziewał

Wszystko wskazuje na to, że Glik odejdzie z Benevento. Polak nie może zaliczyć swojego ostatniego sezonu w barwach zespołu z siedzibą w Benewencie do udanych. "Wiedźmy" nie były w stanie zapewnić sobie utrzymania, przez co w przyszłym sezonie będą rywalizować na trzecim najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.

ZOBACZ TAKŻE: Zlatan Ibrahimovic w swoim stylu! Drogi prezent na zakończenie kariery

Jak podaje "Corriere dello Sport" Glik w najbliższym czasie przeniesie się do innego włoskiego zespołu. Według medialnych doniesień 103-krotny reprezentant Polski ma zostać zawodnikiem Palermo. Warto przypomnieć, że to właśnie w tej ekipie Glik zaczynał swoją grę w Italii. Do drużyny z Sycylii dołączył na początku lipca 2010 roku.

Palermo występuje obecnie w Serie B. Transfer Polaka ma pomóc włoskiej ekipie w powrocie do elity na Półwyspie Apenińskim.

Warto przypomnieć, że Glik ma już spore doświadczenie, jeżeli chodzi o grę w Italii. W Serie A rozegrał 183 spotkań, w których strzelił 12 goli i zaliczył pięć asyst. Natomiast w Serie B pojawił się w 64 starciach. Na drugim najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech zdobył dwie bramki i tyle samo razy asystował przy trafieniach kolegów.

AA, Polsat Sport