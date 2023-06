Potężny sum złowiony! Imponujący wyczyn wędkarza

Budzącym podziw wyczynem popisał się Alessandro Biancardi. Profesjonalny wędkarz z Włoch złowił suma o długości 285 centymetrów. Jak stwierdził, była to największa ryba, z jaką miał do czynienia w dotychczasowej karierze.

Gigantyczny sum został złowiony przez Biancardiego na rzece Pad. Mężczyzna walczył z rybą ponad 40 minut. Ostatecznie udało mu się przeciągnąć złapanego na haczyk suma na płytką wodę. Warto dodać, że wędkarz zmagał się z ogromną rybą w pojedynkę, co jeszcze bardziej utrudniło mu zadanie.

Pomiary wykazały, że okaz miał 285 centymetrów długości. Biancardi chciał również zważyć rybę, ale postanowił nie męczyć jej dłużej i wypuścił ją z powrotem do wody. Całe zdarzenie uwiecznił na fotografii, którą zamieścił na Instagramie.

Warto podkreślić, że Biancardi jest profesjonalnym wędkarzem z 23-letni doświadczeniem. Włoch należy do wędkarskiego zespołu MADCAT. Wszystko wskazuje na to, że złowiona na Padzie ryba pobije światowy rekord długości we wszystkich kategoriach International Game Fish Assosation (IGFA).

mtu, Polsat Sport