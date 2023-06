Znamy składy reprezentacji Polski w sprincie, slalomie kajakowym i kayak crossie na IE 2023

Dwudziestu dziewięciu zawodników znalazło na liście powołanych do reprezentacji Polski w sprincie, slalomie kajakowym i kayak crossie na III Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023. – Wierzymy, że we wszystkich konkurencjach jesteśmy powalczyć o najwyższe lokaty – przekonuje Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

Podobnie jak przed czterema laty w Mińsku, także nadchodząca edycja igrzysk w Polsce zyska status mistrzostw Europy. W ubiegłorocznych czempionatach Starego Kontynentu wracaliśmy z workami medali – w Monachium sprinterzy zdobyli trzynaście krążków, a w słowackim Liptowskim Mikulaszu slalomiści trzy razy meldowali się na drużynowym podium.

ZOBACZ TAKŻE: Armand Duplantis znowu to zrobił! Szwed próbował pobić rekord świata

– Liczymy, że podczas III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023 nasza reprezentacja ponownie zaprezentuje się jako jedna z najlepszych na świecie – wierzy Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

W konkurencjach sprinterskich zobaczymy mniej zawodników aniżeli podczas tegorocznych Pucharów Świata. W składzie kajakarek na imprezę w Małopolsce znalazły się miejsca dla aktualnych mistrzyń świata i Europy w K4 500 metrów – Karoliny Nai, Anny Puławskiej, Adrianny Kąkol i Dominiki Putto. Dwie pierwsze – brązowe medalistki w czwórce z IE w Mińsku – wystąpią również w konkurencjach K2 500 metrów, a Putto weźmie udział w rywalizacji w ramach K1 200 metrów.

– Nie wypada być gospodarzem i to na dodatek w słabszej dyspozycji. Planujemy, aby pierwszy szczyt formy przypadł właśnie na drugą połowę czerwca – mówi Tomasz Kryk, szkoleniowiec reprezentacji Polski kajakarek. Skład jego grupy na IE 2023 uzupełnia Katarzyna Kołodziejczyk (kolejna z brązowych medalistek IE w K4 500 metrów), która tym razem popłynie w K1 500 metrów i K2 500 metrów mix z Jakubem Stepunem. Ten ostatni pojawi się też w męskiej osadzie K4 500 metrów razem z Przemysławem Korsakiem (zgłoszony do K1 500 metrów), Jakubem Michalskim i Sławomirem Witczakiem. Poza tym dwaj ostatni staną wspólnie na starcie zmagań w K2 500 metrów.

W rywalizacji kanadyjkarek i kanadyjkarzy podczas III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023 wystąpi łącznie siedmioro Polaków (partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto). W C1 200 metrów zobaczymy aktualnego mistrza świata Oleksija Koliadycha, a w jedynce na 500 metrów wystartuje znajdujący się ostatnio w świetnej formie Wiktor Głazunow. W olimpijskiej konkurencji C2 500 metrów będą nas reprezentować Norman Zezula i Aleksander Kitewski, medaliści tegorocznych PŚ w Szeged i Poznaniu. Drugi z nich wystąpi również w parze z Sylwią Szczerbińską w rywalizacji mikstów na tym samym dystansie. Niespełna rok temu wspomniana Polka wraz z Julią Walczak zdobyły brązowy medal ME w C2 500 metrów, a w tym staną przed szansą poprawienia tego rezultatu. W zmaganiach jedynek na 200 i 500 metrów powalczy zaś Dorota Borowska, trzecia zawodniczka igrzysk europejskich w Mińsku w pierwszej konkurencji.

W kadrze slalomu kajakowego i kayak crossu, które zadebiutują na igrzyskach europejskich, nie ma większych zmian w porównaniu do składu reprezentacji na tegoroczny PŚ. Wśród kajakarzy wspieranych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. zobaczymy Dariusza Popielę, Michała Pasiuta i Mateusza Polaczyka, a wśród kajakarek – Klaudię Zwolińską, Natalię Pacierpnik i Dominikę Brzeską. Ponadto, pierwsza z wymienionych wystąpi wraz z Aleksandrą Stach w C-1 (razem z Katarzyną Liber) i kayak crossie (wspólnie z Dominiką Danek). Grono kanadyjkarzy w slalomie stanowią Kacper Sztuba, Grzegorz Hedwig i Michał Wiercioch. W męskim kayak crossie na torze Kolna ujrzymy natomiast Sztubę, Polaczyka i Tadeusza Kuchno.

Przypomnijmy, iż będzie to trzecia edycja igrzysk europejskich i pierwsza z udziałem slalomistów. Dotychczas nasi sprinterzy kajakowi zdobyli siedem medali, w tym dwa złote – w 2015 roku w Baku najlepsza w K1 200 metrów kobiet była Marta Walczykiewicz, a cztery lata później w Mińsku Tomasz Kaczor wygrał zmagania w C1 1000 metrów.

Zawody w sprincie kajakowym na torze regatowym na zalewie Kryspinów rozpoczną się 21 czerwca, czyli w pierwszym dniu Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023. Dzień później zaplanowano cztery finały, a w kolejnych dwóch dniach po sześć. Weźmie nich udział 288 zawodników i zawodniczek. Do rozdania będzie 16 kompletów medali IE 2023. Z kolei rywalizacja slalomistów podczas IE odbędzie w trzech konkurencjach indywidualnych i dwóch drużynowych. W sumie 280 zawodników i zawodniczek będzie walczyło o 10 kompletów medali. IE 2023 to też okazja, by przybliżyć się do zdobycia przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Walka o medale w slalomie kajakowym i kayak crossie rozpocznie się 29 czerwca – przez trzy dni odbędą się po dwa finały, a 2 lipca cztery. Zawody odbędą się na krakowskim torze Kolna.

Informacja prasowa