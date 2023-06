Czekają na szansę od 30 lat. Stracą ją przez... wspieranie Rosji?

Ostatni wyścig królowej sportów motorowych w Republice Południowej Afryki odbył się w 1993 roku. Na torze Kyalami nieopodal Johannesburga triumfował Francuz Alain Prost, który wyprzedził Brazylijczyka Ayrtona Sennę i Brytyjczyka Marka Blundella.

ZOBACZ TAKŻE: Czterokrotny mistrz świata zainwestował w niemiecki zespół

Wydawało się, że RPA po trzydziestu latach oczekiwania ponownie trafi do cyklu Grand Prix Formuły 1. Greg Maffei, dyrektor generalny Liberty Media, która jest właścicielem praw komercyjnych do serii, ogłosił zresztą oficjalnie, że jest szansa, by najlepsi kierowcy świata znów zmierzyli się w Afryce już w kolejnym sezonie. Okazuje się jednak, że deklaracje te prawdopodobnie były przedwczesne.

Jak informuje portal RacingNews365.com, temat powrotu Formuły 1 do Republiki Południowej Afryki upadł ze względów politycznych.

"Według naszych źródeł, powodem takiej decyzji jest to, że RPA nadal utrzymuje kontakty dyplomatyczne z Rosją. Napięcia między tym krajem a resztą świata wzrosły zresztą w ostatnich miesiącach po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły Republikę Południowej Afryki o sprzedaż broni do Rosji. W związku z tym szefowie Formuły 1 nie wyobrażają sobie, by Grand Prix na torze Kyalami mogło w najbliższym czasie trafić do kalendarza mistrzostw" - czytamy w RacingNews365.com.

Brak wyścigu Formuły 1 w RPA najbardziej ucieszy... Belgów. Media motoryzacyjne uważają bowiem, że weto dla Grand Prix Republiki Południowej Afryki sprawi, iż w kalendarzu mistrzostw świata pozostanie wyścig na torze w Spa, który miał pierwotnie wypaść z cyklu.

RI, Polsat Sport