Duńczyk wygrał czwarty etap Criterium du Dauphine i został nowym liderem

Bjerg uzyskał czas 37.28 i był o 12 s szybszy od swojego rodaka Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Trzecie miejsce ze stratą 27 s zajął Francuz Remi Cavagna (Soudal Quick-Step).

To pierwsze etapowe zwycięstwo Bjerga w imprezie World Tour.

"Bardzo ciężko pracowałem na pierwsze zawodowe zwycięstwo i czuję ulgę, że wreszcie je odniosłem. Mam wrażenie, że miałem na to już wiele szans, ale sam nie spełniłem własnych oczekiwań. Nawet dzisiaj rano w siebie wątpiłem i sądziłem, że trasa będzie zbyt trudna. Wczoraj wysłałem mojemu trenerowi Kevinowi wiadomość, że postaram się powalczyć o wygranie tego etapu i koszulkę lidera i sądzę, że on siedział sobie w Australii z myślą, że oszalałem. Ale wierzył we mnie, stworzyliśmy razem plan i udało się go wypełnić" - relacjonował 24-letni Duńczyk, cytowany w serwisie cyclingnews.com.

Faworytem trwającej imprezy, będącej dla wielu uczestników formą przygotowań do rozpoczynającego się 1 lipca Tour de France, jest Vingegaard, triumfator ubiegłorocznej edycji "Wielkiej Pętli".

"Oczywiście, miałem nadzieję, że wygram etap i założę koszulkę lidera, ale Mikkel naprawdę świetnie pojechał tę czasówkę. Mnie też się udała, ale on zaprezentował się naprawdę imponująco. Na razie to on założy koszulkę, ale liczę, że odzyskam ją w następnych dniach" - powiedział Vingegaard.

Najlepszy z Polaków Rafał Majka (UAE Team Emirates) uplasował się na 32. pozycji. Był wolniejszy od Bjerga o 2.15.

To 75. edycja wyścigu we Francji. Ośmioetapowa impreza, która zakończy się 11 czerwca.