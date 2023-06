Następca Lewandowskiego na wylocie! Wyprzedaż gwiazd w Bayernie Monachium

Senegalczyk miał być następcą Roberta Lewandowskiego w Monachium, jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. W swoim pierwszym sezonie w Niemczech 31-letni napastnik wystąpił łącznie w 38 spotkaniach, choć zdobył tylko 12 goli (siedem na poziomie Bundesligi).

To zdecydowanie zbyt mało jak na piłkarza, który miał odgrywać kluczową rolę w taktyce zespołu. Mane trafił do Bayernu zeszłego lata za kwotę 35 milionów euro, mimo to klub ma być gotów, aby sprzedać go już w najbliższym oknie transferowym.

Transfer byłego gracza Liverpoolu ma zapoczątkować wielką przebudowę drużyny. Ponadto trener Tuchel dał swoim pracodawcom zielone światło na sprzedaż Leroya Sane oraz Serge'a Gnabry'ego. Z klubem mogą pożegnać się także Benjamin Pavard, Lucas Hernandez czy Leon Goretzka.

Zgromadzone środki ze sprzedaży tych graczy mają zostać przeznaczone na dokonanie odpowiednich wzmocnień kadrowych. "Bild" podkreśla, że głównym celem transferowym Bayernu będzie m.in. pozyskanie piłkarza West Hamu United, Declana Rice'a, czyli "wymarzonego pomocnika" Tuchela. Drugim priorytetem klubu ma być zakup lewego napastnika.

HS, Polsat Sport