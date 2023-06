Nowy pomocnik w klubie z PKO BP Ekstraklasy! Ukrainiec podpisał trzyletni kontrakt

26-letni zawodnik w Polsce gra od 2015 roku, ostatnio przez trzy sezony występował w Górniku Łęczna. Był najlepszym strzelcem tej drużyny w minionych rozgrywkach 1. ligi (7 goli). Jego wygasająca w czerwcu umowa nie została przedłużona.

- Mogę wnieść do zespołu szybkość, determinację i charakter. Najważniejsze cele to przede wszystkim jak najwięcej wygranych Piasta, a także dużo moich bramek i asyst - powiedział mający polskie obywatelstwo Krykun po podpisaniu kontraktu.

Jest pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez gliwicki klub w letniej przerwie. Dla zespołu z Łęcznej zdobył 16 goli w 108 meczach, miał też sześć asyst.

- Trafił do nas piłkarz, który potrafi zdobywać bramki. Cechuje go pracowitość oraz duża dynamika i szybkość. Cieszę się, że przepracuje z nami cały okres przygotowawczy, bo to pomoże mu zaadaptować się w drużynie – ocenił dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk.

Trener gliwiczan Aleksandar Vukovic po zakończeniu rozgrywek podkreślił, że ma "kręgosłup" drużyny. Zaznaczył przy tym, że zimą nie było wielkich zmian w kadrze, co okazało się trafnym rozwiązaniem.

Piast wiosną nie tylko "uciekł" ze strefy spadkowej, co było głównym celem, ale wspiął się na piąte miejsce. Nie przegrał 13 (wliczając walkower w ostatniej kolejce) ligowych starć, co jest klubowym rekordem.

- Dla rozwoju drużyny zawsze potrzeba "świeżej krwi", wzmocnień. Mam nadzieję, że większość zawodników z nami zostanie i wtedy nie będziemy potrzebowali nie wiadomo ilu nowych graczy – dodał szkoleniowiec.

AA, PAP