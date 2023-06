Dwa kontrakty... Polski klub siatkarski ogłosił obsadę rozegrania

Ewelina Polak w przyszłym sezonie pozostanie siatkarką Grot Budowlanych Łódź. Po czterech latach zdobywania doświadczenia w innych zespołach Tauron Ligi wróciła do Łodzi, by wywalczyć brązowy medal mistrzostw Polski, dotrzeć do ćwierćfinału Pucharu CEV oraz Final Four Tauron Pucharu Polski. Kontrakt z klubem przedłużyła również druga rozgrywająca, 21-letnia Martyna Łazowska.