Siatkarz reprezentacji Słowenii w klubie PlusLigi! Jego brat grał kiedyś w Polsce

Doświadczony przyjmujący zdobył w sezonie 2022/2023 srebrny medal niemieckiej Bundesligi występując w barwach VfB Friedrichshafen.

Ziga Stern urodził się 2 stycznia 1994 roku w Mariborze. Przyjmujący reprezentował dotychczas barwy m.in. ACH Volley Ljubljana, Tours VB, Stade Poitevin Poitiers, Top Volley Latina, Jeopark Kula Voleybol i Foinikas Syros. W sezonie 2022/23 grał w drużynie VfB Friedrichshafen, z którą wywalczył wicemistrzostwo Niemiec.

Stern jest aktualnym reprezentantem Słowenii i otrzymał powołanie na pierwszy turniej tegorocznej edycji Ligi Narodów, który odbędzie się w japońskiej Nagoi. Jego brat – Toncek Stern, z powodzeniem występuje na siatkarskich parkietach na pozycji atakującego i ma na swoim koncie występy w PlusLidze. W sezonie 2019/20 grał w drużynie BKS Visła Bydgoszcz. Obecnie jest zawodnikiem greckiego Olympiakosu.

– Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do grona zawodników występujących w PlusLidze. Jestem zachwycony jej poziomem. Jest w ścisłej czołówce najlepszych lig na świecie. Czuję dużą ekscytację na myśl o grze dla Ślepska Malow Suwałki, czyli klubie, o którym słyszałem same dobre rzeczy. Mam za sobą pierwsze kontakty z trenerem i jestem pozytywnie nastawiony do pracy i walki o jak najlepsze wyniki w sezonie 2023/2024 – powiedział nowy siatkarz Ślepska.

– Žiga jest zawodnikiem, który w naszej ocenie dobrze wkomponuje się w przyjętą strategię budowy zespołu na sezon 2023/2024. To przyjmujący o charakterystyce, jakiej poszukiwaliśmy z myślą o wsparciu naszych liderów. Jego klubowo-reprezentacyjne doświadczenie wniesie sporo ważnych wartości do biało-niebieskiej szatni i będzie ważnym bodźcem do dalszej budowy silnej drużyny. Biorąc pod uwagę, z przymrużeniem oka, jak dobrze wpisali się w klubową filozofię zawodnicy, którzy przychodzili do nas z VfB Friedrichshafen, myślę, że możemy być spokojni. Cieszymy się, że Žiga będzie z nami i życzymy mu powodzenia w najbliższym turnieju Ligi Narodów, gdzie wystąpi w koszulce reprezentacji Słowenii – dodał prezes klubu Wojciech Winnik.

