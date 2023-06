Ederson i Andre Onana pokazali, że są mocnymi elementami swoich drużyn i w kluczowych momentach można na nich liczyć.

Mediolańczycy w obecnej edycji Ligi Mistrzów stracili tylko 10 goli w 12 meczach. We wszystkich tych spotkaniach wystąpił Onana. Dla Kameruńczyka to premierowy sezon w barwach klubu z San Siro. Imponująca jest liczba czystych kont, które w tym sezonie udało mu się zachować. Bramkarz włoskiej ekipy nie wpuścił gola w aż 10 z 12 meczów, co znacząco przyczyniło się do awansu zespołu z Włoch do finału Ligi Mistrzów. Wielu obserwatorów podkreśla, że to właśnie główna broń ekipy Interu Mediolan.

Manchester City stracił w tegorocznej Lidze Mistrzów pięć bramek. W meczach angielskiego zespołu występowało dwóch bramkarzy. To Ederson i Stefan Ortega. Jednak to ten pierwszy grał w większości spotkań. Niemiec pokazał się tylko w dwóch ostatnich meczach fazy grupowej. Ekipa z Etihad Stadium w siedmiu grach potrafiła nie stracić żadnej bramki. Czy uda jej się to również w finale?

DK, Polsat Sport