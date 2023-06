Klub potwierdził! Mistrz świata trafił do angielskiego giganta

O tym transferze mówiło się już od dawna! Teraz Liverpool potwierdził doniesienia prasowe. Do ekipy "The Reds" z Brighton & Hove Albion dołączył Alexis Mac Allister.

O możliwym transferze mistrza świata z 2022 roku mówiło się już od jakiegoś czasu. W mediach krążyły pogłoski na temat przejścia Mac Allistera do Liverpoolu. Teraz ekipa z Anfield potwierdziła swój najnowszy transfer.

ZOBACZ TAKŻE: Jedyny taki piłkarz! Wygrał wszystko w Europie

- To był dla mnie fantastyczny rok - mistrzostwo świata i to, co osiągnęliśmy z Brighton & Hove Albion. Teraz jednak nadszedł czas, żeby myśleć o Liverpoolu i o tym, by z dnia na dzień stawać się lepszym piłkarzem i człowiekiem - powiedział Mac Allister cytowany na oficjalnej stronie klubu z Liverpoolu.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Znawca od rynku transferowego Fabrizio Romano w swoich mediach społecznościowych poinformował, że kontrakt Argentyńczyka ma obowiązywać do czerwca 2028 roku. Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza włodarze Liverpoolu wykupili 24-latka za 35 milionów funtów.

Bargain confirmed for the Reds. Release clause triggered for Mac Allister: £35m. https://t.co/AW5nUwpNm0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

Mac Allister do Brighton & Hove Albion dołączył w styczniu 2019 roku. Reprezentował angielski klub w sumie w 112 spotkaniach. W tym czasie strzelił 20 goli i zaliczył dziewięć asyst.

AA, Polsat Sport