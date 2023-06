Polscy siatkarze świetnie rozpoczęli tegoroczną rywalizację w Lidze Narodów. Teraz przed nimi starcie z Bułgarią. Czy Biało-Czerwoni sięgną po trzecie zwycięstwo z rzędu? Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Polacy swój pierwszy w tym sezonie turniej w Lidze Narodów rozgrywają w Nagoi. Podopieczni Nikoli Grbicia świetnie weszli w rywalizację w Japonii. Na początku polscy siatkarze stanęli naprzeciwko reprezentacji Francji. Mimo że zespół "Trójkolorowych" był w stanie wygrać jednego seta, to Biało-Czerwoni bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

ZOBACZ TAKŻE: Od 0:2 do 3:2! Polscy siatkarze odwrócili losy meczu z Iranem

Następnie Polacy zmierzyli się z narodową drużyną Iranu. To było bardzo emocjonujące spotkanie. Siatkarze z Iranu rozpoczęli mecz od wygrania dwóch setów z rzędu. Przez to zawodnicy z orłem na piersi musieli gonić wynik. Mimo to reprezentantom Polski udało się odwrócić losy tego spotkania i wygrać 3:2.

Teraz przed Biało-Czerwonymi kolejny wymagający przeciwnik. Bułgarzy, którzy już niedługo staną naprzeciwko polskiej drużyny narodowej, podczas imprezy w "Kraju Kwitnącej Wiśni" odnieśli już jedno zwycięstwo. Bez straty seta pokonali reprezentację Słowenii. Natomiast w swoim pierwszym meczu musieli uznać wyższość siatkarzy z Chin, którzy pokonali ich po pięciosetowej batalii.

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

AA, Polsat Sport