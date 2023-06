Polscy pięściarze chcą podbić USA. Przed nimi ważne pojedynki

- Cieszę się jak małe dziecko. Czuję ekscytację dodatkową, bo minęło dużo czasu. Nowy team, nowa załoga na pokładzie - jak zaczyna się z nowymi ludźmi pracę, to jest dodatkowy dreszczyk emocji - powiedział Maciej Sulęcki (30-2, 11 KO), który już w ten weekend wróci do ringu.

"Striczu" zawalczy na gali w Veronie. Jego rywalem będzie doświadczony Angel Hernandez (19-21, 14 KO). Dla Sulęckiego będzie to powrót do ringu po ponad półtorarocznej przerwie.

W najbliższy weekend swój kolejny pojedynek stoczy również Damian Knyba (11-0, 7 KO). "Hussar" zaboksuje z Helamanem Oluginem (9-5-1, 4 KO) na gali w słynnej Madison Square Garden w Nowym Jorku.

- Coraz więcej kibiców tutaj zbieram. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym dać emocjonującą walkę. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę i wszystko pójdzie zgodnie z planem - zaznaczył Knyba.

Z kolei Sulęcki opowiedział o treningach w USA. Jak stwierdził, okoliczności mu sprzyjają i nie może doczekać się efektów.

- Zmieniłem przygotowania, przeniosłem je do Stanów Zjednoczonych. Mogę się odciąć i skoncentrować tylko na treningach. Jem, śpię i trenuję - to jest dla mnie bardzo dobre. Wtedy boksuje mi się najlepiej. Mam mnóstwo trenerów i sparingpartnerów. Dostałem nowe życie bokserskie - podkreślił.

Natomiast Knyba stopniowo pnie się w górę w rankingach kategorii ciężkiej. Dysponujący znakomitymi warunkami fizycznymi pięściarz z Wudzyna podzielił się swoim planem na walkę.

- Przed każdą walką oglądam pojedynki rywala. Mój trener też umie dobrze rozszyfrowywać rywali. Na treningach wszystko przerabiamy. Znam słabe strony przeciwnika. Nie będzie żadnego problemu. Plan jest taki, żeby spychać rywala do defensywy. Jak nie da mu się pola do popisu, to jest pasywny. Będę chciał szybko skończyć tę walkę - zapowiedział.

