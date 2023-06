Skandaliczne zachowanie kibiców podczas finału europejskiego pucharu! Polała się krew (ZDJĘCIA)

W środę 7 czerwca 2023 roku odbył się finał Ligi Konferencji Europy. West Ham United stanął naprzeciwko Fiorentiny. Chociaż w pierwszej połowie nie padła ani jedna bramka, to emocji nie brakowało.

Do skandalicznej sytuacji doszło około pół godziny od rozpoczęcia rywalizacji. Kapitan Fiorentiny - Cristiano Biraghi podszedł do narożnika boiska, by wykonać rzut rożny. Kibice West Hamu United zaczęli rzucać we włoskiego piłkarza różnymi przedmiotami. Biraghi został trafiony w głowę, przez co zaczął obficie krwawić. W konsekwencji mecz musiał zostać przerwany, mimo to po chwili sędzia wznowił spotkanie, a kapitan "Lilli" pozostał na murawie.

Wynik tego spotkania dopiero w 62. minucie otworzył Mohamed Said Benrahma, który wykorzystał rzut karny. Na odpowiedź ekipy z Półwyspu Apenińskiego nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w 67. minucie do bramki rywali trafił Giacomo Bonaventura.

Angielska drużyna, w której występuje Łukasz Fabiański była jednak w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Gola na wagę zwycięstwa w 90. minucie strzelił Jarrod Bowen.

AA, Polsat Sport