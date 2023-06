Komentatorzy pod wrażeniem kapitalnej interwencji siatkarza! "Jak z japońskiej kreskówki" (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce w drugim secie spotkania Serbów z Japończykami w Nagoi. Komentatorzy byli pod wrażeniem interwencji zawodnika gospodarzy.

– To, co zrobił libero, to mistrzostwo pierwszej klasy. Poszedł jak ten kolega z japońskiej kreskówki – powiedział Marek Magiera.

– Niewątpliwie wykazał się niezwykłą sprawnością, ale też obroną czytelną dla swoich kolegów. Dzięki temu mogli wyprowadzić kontratak – dodał Ireneusz Mazur.

Sytuacja w materiale wideo:

RM, Polsat Sport